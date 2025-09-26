عشاء كارثي.. تسمم 4 أشقاء بعد تناولهم وجبة فاسدة بسوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أُصيب 4 أشقاء بتسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة بدائرة مركز شرطة المنشأة جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مستشفى سوهاج العام بوصول كل من: إيمان أحمد صديق (14 عامًا)، ندى أحمد صديق (18 عامًا)، ملك أحمد صديق (13 عامًا)، عبدالعزيز أحمد صديق (20 عامًا)، ويقيمون بقرية الخنانسة الشرقية بدائرة المركز، مصابين بحالة تسمم، ادعاء تناول طعام فاسد.

وأفاد المصابون بأنهم تناولوا وجبة "لحمة وملوخية" تبين فسادها، مؤكدين عدم وجود شبهة جنائية وراء الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.