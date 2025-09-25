بالأسماء.. 5 مصابين في تصادم سيارتين بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 5 أشخاص اليوم الخميس، في حادث تصادم بين سيارة سرفيس وأخرى ربع نقل على طريق "المحمودية - دمنهور" بمحافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة كل من: محمد السعيد محمد، 46 عاما، محمد محروس محمد، 42 عاما، ياسر السعيد محمد، 45 عاما، كارم محمد عوض أبو زيد، 62 عاما، عوض أحمد محمد، 40 عاما، جميعهم مقيمون بمركز حوش عيسى.

نقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.