"صحة الإسكندرية" تعزز التحول الرقمي لدعم اتخاذ القرار وتحسين الخدمات

الإسكندرية - محمد البدري:

تفقد الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الخميس، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وذلك في إطار متابعة جهود تطوير المنظومة الصحية وتعزيز التحول الرقمي، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لبناء نظام صحي حديث.

اطلع "بدران"، بحضور الدكتورة آية إبراهيم، مديرة إدارة نظم المعلومات، على أبرز مهام المركز، والتي تشمل ميكنة الخدمات وربط المنشآت الطبية بنظام موحد، وتحليل البيانات الصحية، ومتابعة مؤشرات الأداء بشكل دوريًا لدعم اتخاذ قرارات دقيقة.

وأشاد وكيل الوزارة بالجهود المبذولة، مؤكدًا أن الاعتماد على البيانات والمؤشرات العلمية يمثل أساسًا لتطوير الأداء وتحقيق الكفاءة في تقديم الخدمات الطبية.

وأشار إلى أهمية توفير معلومات سريعة ودقيقة تساهم في التخطيط الفعال والاستجابة السريعة خلال الأزمات والطوارئ.