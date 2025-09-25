ضبط 190 مخالفة وتحريز 3 آلاف عبوة معسل في حملة بالدقهلية (صور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

رصدت كاميرا مراقبة لحظة وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي إثر اندفاعها بسرعة جنونية ما أدى إلى اصطدامها بعمود إنارة ولوحة إعلانات وتحطيم واجهة مطعم بجوار نفق الإبراهيمية على طريق الكورنيش وسط الإسكندرية، ما أسفر عن إصابة قائد السيارة.

وأظهر الفيديو أن المركبة كانت تسير بسرعة مفرطة، وصفها شهود عيان بأنها "أشبه بقذيفة مدفع"، فيما قدّر خبراء سيارات أن سرعة السيارة لحظة التصادم قاربت 140 كيلومترًا في الساعة.

كما سجل أحد المقاطع المصورة صوت ضجيج مرتفع لأغاني تنبعث من مكبرات صوت السيارة بعد انقلابها، ما يشير إلى حالة من عدم التركيز لدى قائدها.

وتلقى قسم شرطة باب شرق بلاغًا يفيد بوقوع حادث سير أمام نفق الإبراهيمية، انتقلت على إثره قوة من القسم يرافقها سيارات الإسعاف والحماية المدنية لموقع البلاغ.

وتبين من الفحص انقلاب سيارة من طراز "أوبل" تحمل لوحات معدنية رقم (س ع ع ٦٩٦٩)، بجوار نفق الإبراهيمية، على طريق الكورنيش في الإسكندرية، ما أسفر عن تلفيات واسعة بالممتلكات العامة والخاصة.

وأظهرت المعاينة اصطدام السيارة بعمود إنارة، وتحطم واجهة مطعم يُدعى "سماش ات"، إضافة إلى صدمة بعمود تابع لوكالة إعلانات والجزء الخارجي لمدخل نفق المشاة بالإبراهيمية، فيما رجحت وقوع الحادث نتيجة السرعة الزائدة.

أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة "مصطفى. م. إ"، وتم نقله إلى مستشفى لوران لتلقي العلاج اللازم،

وأُخطرت إدارة الكهرباء لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن التلفيات الناتجة عن الحادث.

فيما جرى التحفظ على السيارة لحين انتهاء التحقيقات، وتم تحرير محضرًا بالواقعة، والعرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

