بجولة وجوائز.. متحف السادات بالإسكندرية يحتفي بذكرى انتصارات أكتوبر

الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت مكتبة الإسكندرية عن تنظيم المسابقة السنوية لمتحف السادات، التابع لها، يوم 6 أكتوبر المقبل، احتفالًا بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك عبر برنامج تفاعلي يجمع بين التثقيف والترفيه.

وفقًا لبيان المكتبة، يُقام البرنامج داخل قاعة المتحف من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الثالثة عصرًا، ويتضمن جولة إرشادية تعريفية تسلط الضوء على أبرز مقتنيات الرئيس الراحل أنور السادات، تليها المسابقة التفاعلية المفتوحة للزوار، ثم حفل توزيع الجوائز على الفائزين والمشاركين.

يضم المتحف، الذي افتُتح عام 2009، مجموعة نادرة من المقتنيات التي أهدتها السيدة جيهان السادات، أبرزها البدلة العسكرية التي كان يرتديها الرئيس الراحل يوم اغتياله عام 1981، إلى جانب أوسمته ونياشينه، وتسجيلات صوتية نادرة له وهو يتلو القرآن الكريم، وأوراق شخصية بخط يده.

ولإتاحة فرصة أكبر للجمهور، أعلنت المكتبة أنها ستفتح أبوابها خلال العطلة الرسمية التي توافق الخميس 9 أكتوبر، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

تأتي هذه الفعالية في إطار جهود مكتبة الإسكندرية لتعزيز الوعي الوطني والتاريخي لدى الأجيال الجديدة، وتخليد ذكرى رموز مصر الوطنية.





