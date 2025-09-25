تعليم القليوبية تنفي وجود حمامات مشتركة فى مجمع الخصوص التعليمي

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نفت إدارة الخصوص التعليمية بمحافظة القليوبية، ما جرى تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود حمامات مشتركة للطلاب والطالبات داخل مجمع الخصوص التعليمي، مؤكدة أن ما يروج حول هذا الأمر لا يمت للحقيقة بصلة.

وأكدت عزة فتحي، مدير الإدارة التعليمية بالخصوص، أنه فور تداول الشائعة جرى تشكيل لجنة مكونة من التعليم والشؤون القانونية والمتابعة والمشاركة المجتمعية لفحص الوضع على أرض الواقع، مشيرة إلى أن اللجنة انتهت إلى أن جميع دورات المياه داخل المجمع منفصلة بشكل كامل بين البنين والبنات، وتخضع لإشراف مباشر من مشرفات مخصصات لكل دورة مياه على حدة.

وشددت "فتحي" على ضرورة توخي الحذر قبل تداول أي أخبار مغلوطة قد تثير القلق بين الطلاب وأولياء الأمور وتؤثر سلبًا على استقرار العملية التعليمية، لافتة إلى أن الإدارة تتابع بشكل يومي سير الدراسة في جميع مدارس الخصوص لضمان انضباط وانتظام العام الدراسي منذ يومه الأول.





