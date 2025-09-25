المنيا تتصدى للقمامة على الطرق.. 5 آلاف جنيه غرامة ومحضر في القسم

المنيا-جمال محمد:

قدم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لإعلان محافظة المنيا أولى محافظات المرحلة الثانية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتحقيق حلم الرعاية الصحية بجودة وكرامة، معربًا عن ثقته في أن تشهد المحافظة طفرة كبيرة في الخدمات الصحية، مما سينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطن المصري.

وشدد المحافظ، على ضرورة التنسيق والتكامل بين الوحدات المحلية والإدارات التعليمية المختلفة، وذلك مع بداية العام الدراسي الجديد لخدمة العملية التعليمية منوها على فتح قنوات التواصل بشكل مباشر ودورى لتحقيق الانضباط، مع إجراء أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة بمحيط المدارس .

وخلال الاجتماع حرص المحافظ على تقديم التهنئة لمديرية والشباب والرياضة بالمنيا، بعد أن حصدت محافظة المنيا المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى مهرجان اكتشاف المواهب، بعد أن فاز 148 من بعثة المحافظة وهى الأولى على مستوى المحافظة من حيث المشاركين، متمنياً لهم دوام التفوق والتميز، وأكد المحافظ أن المحافظة بكافة أجهزتها تعمل على دعم وتطوير مراكز الشباب على مستوى المحافظة وتسخير كافة الإمكانيات لها من اجل توفير أنشطة رياضية وتنموية للشباب من أبناء المحافظة .

واستمع المحافظ، لخطة المحافظة لمواجهة مخاطر السيول والأمطار الغزيرة، والإجراءات التى تم اتخاذها لتأمين المناطق المتوقع تعرضها للتأثيرات المباشرة، ووجه المحافظ،‏ رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والقطاعات والأجهزة المعنية برفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، وتطهير مخرات السيول أولًا بأول، وشدد على المرور على جميع المخرات بالمنيا والبالغ عددهم 34 مخر سيل .

وافق المجلس التنفيذي، على تطبيق غرامة 5 آلاف جنيه وعمل محضر فى قسم الشرطة وإخطار إدارة المرور لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السيارات التى تقوم بنقل مخلفات القمامة دون اتباع الإجراءات المطلوبة، لمواجهة ظاهرة إلقاء المخلفات على الطرق العامة والمحاور الرئيسية، وشدد على رؤساء الوحدات المحلية بالتأكيد على العاملين فى منظومة النظافة بتغطية السيارات اثناء نقل المخلفات كما وجه المحافظ على عمل دوريات ( ثابتة - متحركة ) لإحكام السيطرة على هذه الظاهرة والقضاء عليها نهائياً ، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية المختلفة .

ووافق المجلس على تخصيص عدد من قطع الأراضي لعمل مشروعات ذات نفع عام بمراكز ملوى وابو قرقاص وديرمواس وسمالوط، ووافق المجلس على إنشاء سوق حضاري بمركز بنى مزار على مساحة ١٢٦٠٠ م٢، كما وافق المجلس على طلب اهالى قرية دير عطية بمركز المنيا، لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي على مساحة ١٠٥٠ م٢، كما تمت الموافقة على طلب اهالى دير البرشا بمركز ملوى بتخصيص مساحة ٢٧٥٠م٢ لإنشاء مدرسة تجريبية لغات .

جاء ذلك بحضور اللواء أ.ح أحمد جميل السكرتير المساعد، و العقيد أ.ح محمد أبو زيد مساعد المستشار العسكري للمحافظة، وممثلي مديرية الأمن، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية وممثلى الهيئات والشركات .