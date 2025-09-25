كانت بتغسل الملابس.. مصرع ربة منزل صعقًا بالكهرباء فى قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي :

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الخميس، إثر تعرضها لصعق كهربائي أثناء غسل الملابس باستخدام الغسالة الكهربائية داخل منزلها بقرية الخرانقة التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوفاة سيدة تبلغ من العمر 38 عامًا، مقيمة بقرية الخرانقة، نتيجة تعرضها لصعق كهربائي أثناء قيامها بغسل الملابس.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.