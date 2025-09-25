إعلان

كانت بتغسل الملابس.. مصرع ربة منزل صعقًا بالكهرباء فى قنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

02:20 م 25/09/2025

جثة - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قنا- عبدالرحمن القرشي :

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الخميس، إثر تعرضها لصعق كهربائي أثناء غسل الملابس باستخدام الغسالة الكهربائية داخل منزلها بقرية الخرانقة التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوفاة سيدة تبلغ من العمر 38 عامًا، مقيمة بقرية الخرانقة، نتيجة تعرضها لصعق كهربائي أثناء قيامها بغسل الملابس.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع ربة منزل صعق بالكهرباء فى قنا صعق كهربائي أثناء غسل الملابس مشرحة مستشفى قوص المركزي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بتفاهم أمريكي.. الجامعة العربية: نناقش تشكيل قوة استقرار عسكرية في غزة
"عمل المرافقين" .. قرار سعودي مهم يخص الوافدين