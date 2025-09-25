الدقهلية- رامي محمود:

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، زيارة مفاجئة إلى عيادة شربين للتأمين الصحي، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والاطمئنان على انتظام سير العمل داخل المنشآت الصحية، مؤكدا حرصه الشخصي على متابعة حسن الأداء بنفسه.

وشدد "مرزوق" على ضرورة توفير كافة أنواع العلاج داخل العيادة، ووجه لمدير التأمين الصحي بتوريد كافة الاحتياجات من حقن الأنسولين للعيادة اليوم والبدء الفوري في توزيعها على المرضى، مؤكدا أن صحة المواطنين أولوية قصوى لنا ونعمل على الاستجابة الفورية حيالها.

كما شدد على العمل الفوري على استكمال أي نواقص بالأدوية، والتأكد من ضمان انتظام الخدمة وعدم تأثر المرضى أو تأخر صرف العلاج، مؤكدًا أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتلبية تطلعات المواطنين واحتياجاتهم الصحية.

وأكد المحافظ، خلال جولته، على ضرورة التزام الأطقم الطبية والتمريضية وجميع العاملين بالانضباط التام في مواعيد الحضور والانصراف، وحسن استقبال المرضى والمترددين على العيادة، مشددًا على أهمية سرعة تقديم الخدمات العلاجية لهم، بما يجسد حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين.

كما وجه محافظ الدقهلية الدكتور محمد رياض، رئيس فرع هيئة التأمين الصحي بشمال شرق الدلتا، بالمتابعة اليومية الدقيقة من خلال المرور الميداني على العيادات والمستشفيات التابعة، لرصد أي معوقات تواجه تقديم الخدمة والعمل على تذليلها بشكل فوري، بما يضمن استمرارية الخدمة بالكفاءة المطلوبة.