مصرع شاب بالقليوبية في حادث على طريق "القاهرة – الإسكندرية" الزراعي

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي، بمنطقة مفارق بنها بمحافظة القليوبية، حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع شاب بعدما صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق.

وتبين من المعاينة والفحص أن الضحية يُدعى عمرو إ. س، مقيم بعزبة أبو باشا التابعة لقرية كفر بطا مركز بنها، حيث فارق الحياة في موقع الحادث متأثرًا بإصاباته البالغة.

وانتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، كما جرى الدفع بسيارة إسعاف نقلت الجثمان إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمي، وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

وقامت الأجهزة الأمنية بتحرير المحضر اللازم بالواقعة، بينما باشرت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان أسباب الوفاة وظروف وملابسات الحادث.