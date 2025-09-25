إعلان

مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث على الطريق الصحراوى بالأقصر

كتب : محمد محروس

01:02 م 25/09/2025

إسعاف أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الأقصر - محمد محروس:

شهد الطريق الصحراوي الرابط بين مدينتي الأقصر وأسوان، اليوم، حادثًا مروعًا إثر انقلاب سيارة نقل، أسفر عن وفاة شخصين، وإصابة 4 آخرين بإصابات متفرقة نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي قرب الحدود الإدارية لمركز أرمنت جنوب غرب الأقصر.

وتحركت الأجهزة الأمنية وقوات المرور وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى حورس التخصصي بأرمنت، فيما أودعت جثتا المتوفيين مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

أسفر الحادث عن وفاة شخصين، وإصابة أربعة آخرين بإصابات متنوعة شملت كسورًا وجروحًا قطعية وكدمات في أماكن مختلفة من الجسم، وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهم قبل نقلهم إلى المستشفى لاستكمال الفحوصات الطبية ووضعهم تحت الملاحظة.

أظهرت المعاينة الأولية أن الحادث نجم عن فقدان السائق السيطرة على عجلة القيادة، مما أدى إلى انقلاب السيارة عدة مرات على جانب الطريق.

وحررت الجهات المعنية المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقلاب سيارة نقل الطريق الصحراوى بالأقصر مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين مستشفى حورس التخصصي بأرمنت

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بتفاهم أمريكي.. الجامعة العربية: نناقش تشكيل قوة استقرار عسكرية في غزة
انخفاض مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر
لأول مرة: ترامب يقدم خطة لإنهاء الحرب في غزة بدعم عربي.. فما أبرز بنودها؟