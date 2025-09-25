مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث على الطريق الصحراوى بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

شهد الطريق الصحراوي الرابط بين مدينتي الأقصر وأسوان، اليوم، حادثًا مروعًا إثر انقلاب سيارة نقل، أسفر عن وفاة شخصين، وإصابة 4 آخرين بإصابات متفرقة نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي قرب الحدود الإدارية لمركز أرمنت جنوب غرب الأقصر.

وتحركت الأجهزة الأمنية وقوات المرور وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى حورس التخصصي بأرمنت، فيما أودعت جثتا المتوفيين مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

أسفر الحادث عن وفاة شخصين، وإصابة أربعة آخرين بإصابات متنوعة شملت كسورًا وجروحًا قطعية وكدمات في أماكن مختلفة من الجسم، وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهم قبل نقلهم إلى المستشفى لاستكمال الفحوصات الطبية ووضعهم تحت الملاحظة.

أظهرت المعاينة الأولية أن الحادث نجم عن فقدان السائق السيطرة على عجلة القيادة، مما أدى إلى انقلاب السيارة عدة مرات على جانب الطريق.

وحررت الجهات المعنية المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة.