بالصور- محافظ الدقهلية يتفقد قريتي الضهرية ودنجواي بشربين

الدقهلية ـ رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، قريتي الضهرية ودنجواي بمركز شربين، خلال جولة مفاجئة لمتابعة الحالة العامة للشوارع ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا سعيه الدائم لتلبية احتياجات ومطالب المواطنين في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

ووجه محافظ الدقهلية، بسرعة تسكين السوق الحضاري الجديد بقرية الضهرية ونقل التجار إليه، وتمهيد وتسوية الطريق المؤدي إلى السوق ليناسب سيارات نقل البضائع، ورفع كافة الإشغالات بالشارع لتيسير حركة المرور أمام المواطنين والمركبات بالطريق أمام وكالات بيع الخضروات.

كما كلف المحافظ بزيادة عدد صناديق القمامة بالشارع وإعادة توزيعها لتشمل جميع المناطق، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري وتوفير بيئة صحية ملائمة للتجار والمترددين على السوق، والحفاظ على مستوى النظافة اللائق.

والتقى محافظ الدقهلية، بعدد من المواطنين والتجار، واستمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أن التواصل المباشر هو السبيل الأمثل للتعرف على احتياجاتهم والعمل على تلبيتها في أسرع وقت.

وأوضح أن السوق نموذجًا للانضباط وتجميع المنتجات في مكان محدد للتيسير على المواطنين في شراء متطلباتهم اليومية والتيسير كذلك على التجار لعرض منتجاتهم، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالأسعار المقررة للسلع المعروضة، وحمايةً حقوق المواطنين وضمانًا لتوافر احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

كما تفقد محافظ الدقهلية شبكة الصرف الصحي بقرية دنجواي واطمأن على حالة الصرف وعدم وجود مشكلات، بعد استجابة المحافظ لأهالي القرية وتشغيل محطة الرفع منذ ما يزيد عن شهر، والتي أزالت أسباب الشكوى وكان ذلك في استجابة لمطالب المواطنين، وأكد على المتابعة المستمرة لمختلف أنواع الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات والمجالات.

الجدير بالذكر أن السوق الحضاري بقرية الضهرية، يضم 18 محلًا تجاريًا على مساحة إجمالية تبلغ 1560 مترًا مربعًا، ويعد أحد أهم المشروعات الخدمية "حياة كريمة" التي تخدم أبناء القرية والمناطق المجاورة.