بالصور.. تركيب الفواصل الدائمة وتخطيط محور وكوبرى بديل خزان أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

تابع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، الانتهاء من أعمال تركيب الفواصل الدائمة بمحور وكوبرى بديل خزان أسوان لتصبح 5 فواصل فى كل اتجاه، وتم إزالة الحواجز الخرسانية، ويأتى ذلك فى ظل تميز المحور بوجود أكبر فتحة ملاحية فى مصر بطول 182 متر.

وقال محافظ أسوان، إن هذه الأعمال تنعكس بشكل إيجابى على تيسير الحركة المرورية وانتظامها لكافة المترددين على الكوبرى، وتحقيق الأمان الكامل و الانسيابية المطلوبة.

وكشف المهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكباري، تركيب الفواصل الدائمة، والتى ضمت 3 فواصل صغيرة و 2 فاصل كبير بكامل عرض الكوبرى طول كل منها ٣٦.٣ متر وعرض ٨٥ سم، كما تم الانتهاء من تخطيط المحور أيضا.

وأشار إلى تصنيع واستيراد الفواصل الدائمة من نوعية " modular "، والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، وهو الذى يتكامل مع توعية العاملين بدقة التنفيذ للفواصل الدائمة، لكونها تتم فى أكبر باكية ملاحية على مستوى الجمهورية تم تنفيذها بطريقة العربات المتحركة، مع تدريبهم أيضاً على أسلوب الصيانة الدورية لهذا المحور الحيوي بشكل مستقبلي.