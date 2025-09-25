1.8 مليون جنيه غرامات.. إغلاق 262 محلًا خلال أسبوع في الإسكندرية- صور

المنيا تتصدى للقمامة على الطرق.. 5 آلاف جنيه غرامة ومحضر في القسم

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

نفذت أحياء الإسكندرية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق، للتأكد من ضبط الأسعار وجودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأسفرت الحملات عن إغلاق 262 محلًا ومنشأة تجارية بالإضافة إلى تحرير 1811 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محال.

وأوضح بيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، أنه جرى التحفظ على 6 آلاف و761 حالة إشغال متنوع و383 إنذارًا وفرض غرامات فورية تقدر بمليون و887 ألف جنيه خلال أسبوع.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وجه جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالتأكد من توفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة داخل الأسواق والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.