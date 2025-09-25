بالصورـ محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير مركز خان الخليلي للحرف التراثية

أسيوط ـ محمود عجمي:

واصل اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولاته الميدانية لمتابعة أعمال تطوير مركز تدريب "خان الخليلي" للحرف اليدوية والتراثية، في إطار خطة تحويله إلى مركز نموذجي يواكب المعايير الحديثة، ويعزز من مكانة المحافظة كوجهة ثقافية وسياحية تعكس عمقها التاريخي.

ورافق المحافظ خلال جولته التفقدية كل من الدكتورة ياسمين الكحكي، عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، وأحمد عبدالحكيم، رئيس مركز ومدينة الفتح، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن دعم الحرف التراثية وإحيائها، من خلال توفير بيئة محفزة للحرفيين، وخلق فرص عمل مستدامة للشباب، بما يتماشى مع أهداف "رؤية مصر 2030" للتنمية المستدامة.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ أعمال التشطيبات الجارية بمدخل المركز، وإنشاء السور الفاصل بينه وبين مدرسة بدر الصناعية، إلى جانب تخصيص بوابة مستقلة لخدمة الزائرين والمتدربين، بما يضمن استقلالية المركز وسهولة الوصول إليه. كما تابع أعمال تركيب بلاط الإنترلوك، واطلع على تجهيزات المبنى الداخلي، موجّهًا بسرعة الانتهاء من تجهيز الورش التدريبية والمعرض الدائم لعرض وبيع المنتجات التراثية.

وشدد المحافظ على أن المشروع يستهدف تمكين الشباب من خلال برامج تدريب مهني متخصصة في مجالات النجارة، والخياطة، وتصنيع الإكسسوارات، والمنتجات الجلدية، وغيرها من الصناعات اليدوية، بما يفتح المجال أمام إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، ويوفر دخلًا مستدامًا للأسر، ويسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتمكين الحرفيين.

وأشار إلى أن خطة التطوير تشمل رفع كفاءة البنية التحتية للمركز، وتجهيز قاعات تدريبية ومعارض دائمة، بالإضافة إلى إنشاء ورش متخصصة لتأهيل الأجيال الجديدة على الصناعات التراثية، بما يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية وتعزيز فرص الترويج السياحي للمحافظة.