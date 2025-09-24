صغار بلا هوية.. قنا تبدأ رحلة استخراج شهادات ميلاد لطفلي سيدة مشردة

قنا - عبدالرحمن القرشي:

بدأت الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة قنا في اتخاذ خطوات لاستخراج شهادات ميلاد لطفلي السيدة المشردة، التي جرى العثور عليها في حالة إعياء شديد وبصحبتها رضيع وطفل آخر يبلغ من العمر عامين تقريبًا.

وجاء ذلك بعد إفادة إدارة الأحوال المدنية بعدم وجود أي أوراق ثبوتية باسمها، باستثناء شهادة ميلاد خاصة بها فقط، دون بطاقة شخصية أو شهادات ميلاد لأطفالها.

وأكدت سميحة سعد، مدير عام وحدة حماية الطفل بقنا، أن الوحدة تسعى لضمان حصول الطفلين على حقوقهما القانونية في الصحة والتعليم والرعاية، من خلال استخراج شهادات ميلاد لهما. كما أوضحت أنه جرى التنسيق مع وحدة حماية الطفل بأسوان لاستخراج شهادة ميلاد لطفلة ثالثة تابعة للسيدة المشردة، والمتواجدة مع أسرتها هناك.

وكانت الوحدة العامة لحماية الطفل قد تدخلت لإنقاذ السيدة عقب تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، أفادت بوجودها في حالة صحية حرجة بالقرب من مجمع مواقف قنا. وتبين لاحقًا أنها وضعت مولودًا حديث الولادة وكانت تعاني من نزيف حاد، ليتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها ولأطفالها.

