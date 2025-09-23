"ساقطة قيد".. تحقيقات تكشف هوية سيدة قنا المشردة وطفليها (صور)

قنا - عبدالرحمن القرشي:

كشفت التحقيقات الأولية في واقعة العثور على سيدة مشردة في حالة إعياء شديد بمجمع مواقف قنا، أنها "ساقطة قيد" ولا تحمل أي أوراق ثبوتية، كما أن طفليها الرضيعين لا يملكان شهادات ميلاد.

وكانت الواقعة قد أثارت تعاطفًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع وحدة حماية الطفل بقنا، بتعليمات من المحافظ الدكتور خالد عبد الحليم، إلى التدخل الفوري، حيث تم نقل الأم إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج وحجزها نظرًا لحالتها الحرجة.

وقالت السيدة في أقوالها إنها قدمت من أسوان بعد أن ألقت الشرطة القبض على زوجها لصدور أحكام قضائية ضده.

وبقرار من النيابة العامة، تم إيداع الطفلين إحدى دور الرعاية الاجتماعية بشكل مؤقت لحين تماثل والدتهما للشفاء، خاصة مع عدم وجود أي أوراق تثبت هويتهما أو نسبهما.

وتسلط القصة الضوء على معاناة الأمهات المهمشات في مواجهة قسوة الشارع، وتكشف عن جانب إنساني بالغ الأهمية يتعلق بحق الأطفال في الرعاية والحماية، بعيدًا عن ذنب لم يرتكبوه أو واقع لم يختاروه.

