تنام في الشارع مع رضيعها وطفلها.. تفاصيل إنقاذ سيدة مشردة بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

شهدت محافظة قنا حادثة مؤثرة، بعدما تم العثور على سيدة مجهولة الهوية مفترشة الشارع برفقة رضيع حديث الولادة وطفلها الثاني البالغ عامين، في حالة إعياء شديد ونزيف، ما أثار حالة من التعاطف والاستنكار بين المواطنين، ودفع فرق حماية الطفل للتدخل الفوري لإنقاذها وتأمين الطفلين.



انتقل فريق من الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة قنا، برئاسة سميحة سعد، مدير عام الحماية، إلى منطقة مجمع مواقف قنا، عقب تداول منشورات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن وجود سيدة في حالة إعياء شديد، بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة.



وقالت سميحة سعد، مدير عام الوحدة العامة لحماية الطفل بقنا، إن الفريق تحرك فور رصد الحالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم الوصول إلى السيدة بمحيط مجمع المواقف، وتبين أن السيدة مجهولة الهوية، كانت قد وضعت رضيعًا حديث الولادة وبصحبتها طفل آخر يبلغ من العمر عامين تقريبا، وتعاني من نزيف وحالة إعياء شديدة.



وأكدت مدير عام الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة قنا أنه جرى التنسيق لنقلها إلى مستشفى قنا العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الطفلين.