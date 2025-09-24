محافظ كفر الشيخ يشكل لجانًا لمراجعة صيانة مياه الشرب بدسوق

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عن تشكيل لجان من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة لمراجعة أعمال الصيانة التي أجريت داخل مدينة دسوق، ومعاينة الأماكن التي تحتاج إلى صيانة، تفاديًا للانقطاع المتكرر للمياه بعد تكرار شكاوى أهالي المدينة.

وكلف محافظ كفر الشيخ مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومسئولي قطاع كهرباء كفر الشيخ بالتنسيق معًا بشأن تحديد أسعار كابلي الكهرباء الخاص بتشغيل محطة مياه الشرب بحي المشكلة، تمهيدًا لاعتماد ميزانية كابلي الكهرباء كبديل للكابل الحالي، وذلك ضمن خطة صيانات مياه الشرب.

يأتي ذلك وفقًا للمذكرة التي عرضها جمال ساطور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، على محافظ كفر الشيخ، عقب رصد الوحدة المحلية شكاوى أهالي المدينة حول تضررهم من الانقطاع المتكرر لمياه الشرب كل 3 أيام بحجة وجود أعمال صيانة.

وعقد محافظ كفر الشيخ اجتماعًا بديوان عام المحافظة ضم رئيس مدينة دسوق ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، لبحث المشكلة والعمل على حلها استجابة لشكاوى أهالي المدينة.

وكان أهالي مدينة دسوق قد اشتكوا خلال الأيام العشرين الماضية من انقطاع متكرر في مياه الشرب كل 3 أيام، دون تحذير أو إعلان مسبق من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مما أثار تذمر أصحاب المطاعم والمقاهي الذين تأثرت مصالحهم بسبب الانقطاع المتكرر للمياه.