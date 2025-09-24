وحدة السكان بالإسماعيلية تواصل التوعية المجتمعية والصحية بالمحافظة

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تواصل وحدة السكان بمحافظة الإسماعيلية تنفيذ سلسلة من الفعاليات التوعوية ضمن مبادرات رئيس الجمهورية "لبداية جديدة لبناء الإنسان المصري".

جاء ذلك في إطار الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للسكان 2024 / 2025، وتحت إشراف المهندس أحمد محمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية.

ونظمت وحدة السكان برئاسة أماني السمان، مدير الوحدة، بالتنسيق مع مجلس ومدينة القصاصين الجديدة برئاسة المحاسب مدحت عباس، رئيس المركز والمدينة، وجيهان أبو زيد، مسؤول وحدة السكان ومديرة العلاقات العامة، ندوة تثقيفية توعوية بمقر المجلس تحت عنوان "إنت الأساس"، بالتعاون مع قسم إرضاء المنتفعين.

تناولت الندوة التوعية بمخاطر مرض سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر ودوره في إنقاذ حياة المرأة، بالإضافة إلى استعراض طرق الوقاية من خلال الالتزام بتعليمات الطبيب المختص واتباع أسلوب حياة صحي ومتوازن. وقدمت الندوة الدكتورة إسراء إبراهيم، استشاري طب الأسرة بوحدة طب القصاصين، تحت إشراف الدكتورة آمال علي محمد، مدير الوحدة الطبية.

وشهد اللقاء حضورًا متميزًا لنحو خمسين مشاركًا من المواطنين والمسؤولين، ما أسهم في رفع مستوى الوعي الصحي والمعرفي لديهم.

وواصلت وحدة السكان جهودها من خلال تنظيم ندوة أخرى بمجلس ومدينة القنطرة غرب، بالتنسيق مع المحاسب محمد عيد، رئيس المركز والمدينة، وأحلام محمد، منسق وحدة السكان ومديرة العلاقات العامة والإعلام. وناقشت الندوة قضية "عمالة الأطفال"، باعتبارها أحد التحديات التي تهدد الطفولة المبكرة.

وجرى استعراض مفهوم عمالة الأطفال وأسباب انتشارها، وآثارها السلبية على الطفل من النواحي النفسية والصحية والتعليمية خلال الندوة، إضافة إلى توضيح الأشكال الشائعة لهذه الظاهرة ودور القانون في حماية الأطفال من الاستغلال المبكر. كما تم التأكيد على ضرورة توفير بدائل آمنة وداعمة تساعدهم على النمو السليم والتمتع بحقوقهم كاملة.

وشهدت الفعالية تفاعلًا واسعًا من القيادات التنفيذية والمواطنين بالقنطرة غرب، وأسهمت في رفع مستوى الوعي المجتمعي بخطورة هذه الظاهرة وضرورة التصدي لها.

ويأتي استمرار هذه الفعاليات في إطار حرص محافظة الإسماعيلية على دعم الخطط القومية للسكان، وتعزيز ثقافة الوعي المجتمعي والصحي، بما يضمن بناء مجتمع واعٍ قادر على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.