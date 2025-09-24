الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعلن اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، فتح جميع الشواطئ والأندية الاجتماعية بالمجان يوم السبت المقبل، أمام أهالي المحافظة وزائريها، وذلك في إطار احتفالات اليوم العالمي للسياحة، الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام.

ويأتي القرار دعمًا لتشجيع السياحة الداخلية وتوفير فرص ترفيهية مجانية للجميع، تحت شعار "السياحة والتحول المستدام" الذي أطلقته منظمة السياحة العالمية هذا العام، للتأكيد على أهمية حماية البيئة والموارد الطبيعية ودور السياحة في دعم التنمية المجتمعية والاقتصادية.

وأكد المحافظ أن السياحة تمثل عنصرًا محوريًا في تعزيز الحوار بين الثقافات وترسيخ قيم السلام والتفاهم بين الشعوب، فضلًا عن دورها في دعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل متنوعة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تشتهر بمقومات سياحية متعددة تجعلها مقصدًا مميزًا للزائرين، منها السياحة الداخلية والمهرجانات الكبرى مثل: مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية، مهرجان الربيع، مهرجان الفنون الشعبية، ومهرجان المانجو، مؤكدًا حرص المحافظة على الترويج لهذه الفعاليات التي تعكس الهوية الثقافية والتاريخية للإسماعيلية.

شدد المحافظ على إبراز المظهر الحضاري والجمالي للمدينة والترويج لمعالمها التاريخية مثل المتحف القومي للإسماعيلية ومتحف هيئة قناة السويس، ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز السياحة الثقافية والتاريخية وجذب المزيد من الزوار.