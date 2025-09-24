انطلاق أعمال تطوير المنطقة الرابعة دبش بحي ثالث الإسماعيلية (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تابع اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، جهود مديرية الطرق والنقل بالمحافظة برئاسة المهندس أحمد الشيمي، حيث انطلقت اليوم أعمال الرصف والتطوير بالمنطقة الرابعة "دبش".

ويأتي ذلك في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، وتشمل الأعمال تطوير المنطقة بالكامل، على أن يتم الانتهاء منها خلال خمسة أشهر.

وأكد مدير عام الطرق أنه تم إدراج عدد من المناطق الحيوية التي طالب بها المواطنون ضمن الخطة الاستثمارية لهذا العام، بعد الانتهاء من أعمال المرافق بها، مشيرًا إلى أن أعمال الرصف بالشوارع والمحاور تتم تباعًا وفق جدول زمني محدد.

وكانت مديرية الطرق والنقل قد دعت المواطنين إلى سرعة إنهاء أعمال وصلات المرافق المنزلية الخاصة بهم من مياه وصرف وغاز وكهرباء خلال شهر، تمهيدًا لبدء أعمال الرصف في المواعيد المحددة، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية وتقديم خدمات أفضل لأهالي المحافظة.