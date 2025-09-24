المنيا- جمال محمد:

أجرى موقع مصراوي بثًا مباشرًا من موقع انهيار منزل بمدينة المنيا فجر اليوم، ما أسفر عن تحطم حفار وسيارة ملاكي، بينما أنقذت العناية الإلهية صاحب العقار من الموت المحقق بعدما غادر المنزل بلحظات قبل سقوطه.

وقال المهندس صبحي وليم، أحد شهود العيان وصاحب منزل مجاور للعقار المنهار، إن الأهالي استيقظوا في الرابعة فجرًا على صوت انفجار هائل أشبه بالزلزال، إذ اهتزت منازلهم بشدة، وعندما خرجوا لاستطلاع الأمر فوجئوا بانهيار منزل جارهم بالكامل.

وأضاف وليم أن أعمال حفر كانت تُجرى منذ أيام بقطعة أرض فضاء ملاصقة للعقار، بعد حصولها على ترخيص بناء، ورغم تحذير الأهالي القائمين على الحفر بضرورة تنفيذ "خوازيق" لتأمين المنازل المجاورة، لم يستجيبوا.

وأشار إلى أن جدارًا بالمنزل المنهار سقط قبل الانهيار الكامل، ما دفع الأهالي لإبلاغ مالك العقار بضرورة إخلائه فورًا، وما إن غادر الرجل المنزل بدقائق حتى انهار المبنى المكون من خمسة طوابق بشكل كامل فوق الحفار والسيارة المتوقفة.

وأكد شاهد العيان أن العقار لم يكن مأهولًا بالسكان خلال السنوات الأخيرة سوى بمالكه فقط، لكنه كان يضم أثاثًا وتجهيزات كاملة داخل الشقق السكنية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا تلقت إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يفيد بانهيار منزل مكون من 5 طوابق بشارع فندق لوتس بحي شمال المدينة.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين انهيار العقار بسبب أعمال حفر بقطعة أرض مجاورة صادر لها ترخيص.

تسبب الانهيار في تهشم حفار متوقف بقطعة الأرض، وسيارة نيسان ملاكي،ون وقوع خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

كما تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، موقع انهيار المنزل الكائن بشارع راغب المتفرع من شارع سعد زغلول بجوار فندق لوتس بمدينة المنيا، ووجّه المحافظ الأجهزة التنفيذية بسرعة رفع المخلفات الناتجة عن الحادث وإزالة كافة الاشغالات، بما يضمن الحفاظ على حركة المرور وسلامة المواطنين.

