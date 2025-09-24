محافظ المنيا يتفقد موقع انهيار منزل على حفار وسيارة ملاكي

المنيا-جمال محمد:

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، موقع انهيار أحد المنازل الكائن بشارع راغب المتفرع من شارع سعد زغلول بجوار فندق لوتس بمدينة المنيا، والذي تعرض للانهيار أثناء تنفيذ أعمال الهدم باستخدام حفار.

ووجّه المحافظ الأجهزة التنفيذية بسرعة رفع المخلفات الناتجة عن الحادث وإزالة كافة الإشغالات، بما يضمن الحفاظ على حركة المرور وسلامة المواطنين.

وكان مركز السيطرة والأزمات بالمحافظة، تلقى بلاغاً بوقوع الانهيار، وعلى الفور تم إخطار الدكتور سعيد محمد، رئيس مدينة المنيا، الذي انتقل إلى الموقع وأشرف ميدانياً على إجراءات التأمين وعمليات الإزالة.

وأوضح تقرير الوحدة المحلية، أن العقار المنهار مكون من 5 طوابق على مساحة 85 متراً مربعاً، وكان خالياً من السكان، كما تم فصل جميع المرافق عنه قبل البدء في أعمال الهدم، مؤكداً عدم وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تعمل على تأمين محيط الموقع والتأكد من سلامة المباني المجاورة، موجهاً بمراجعة تراخيص الهدم وضوابط التنفيذ بشكل دوري، والتشديد على الالتزام الكامل بمعايير السلامة والأمان في مثل هذه الأعمال، حفاظاً على أرواح المواطنين.