الدقهلية ـ رامي محمود:

وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالتنسيق مع الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة الأهلية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية أرواح الطلاب خلال عبورهم الطريق ودخول بوابات الجامعة على الطريق الدولي الساحلي بنطاق مدينة المنصورة الجديدة.

ووجه المحافظ بعمل علامات إرشادية قبل بوابات جامعة (الدلتا ـ المنصورة الأهلية ـ المنصورة الجديدة) مع إقامة مطبات صوتية و تركيب رادارات لمراقبة السرعة لمنع وقوع أية حوادث.

يذكر أن طالبة بالفرقة الأولى بكلية التمريض بجامعة المنصورة الأهلية بمحافظة الدقهلية، قد لقيت مصرعها بعد أن صدمتها سيارة مسرعة على طريق جمصة الساحلي أمام مدينة المنصورة الجديدة وذلك حال عبورها الطريق.

وبالفحص تبين مصرع الطالبة: "مريم محمد على، 18 عاما، طالبة بالفرقة الأولى بكلية التمريض بجامعة المنصورة الأهلية"، وذلك حال عبورها الطريق واصطدام سيارة بها.

جرى إيداع الجثمان مستشفى جمصة المركزي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لمباشرة التحقيقات.

في السياق ذاته أصدرت جامعة المنصورة الاهلية بيانا نعت خلاله الطالبة.

وقال البيان: "ينعي الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، باسمه وباسم منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب، ببالغ الحزن والأسى، الطالبة/ مريم محمد علي محمد (المقيدة بالمستوى الأول بكلية التمريض) بجامعة المنصورة الأهلية، والتي توفيت إثر حادث أليم".

كما قدم رئيس الجامعة خالص العزاء والمواساة لأسرتها وزملائها، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.