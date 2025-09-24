القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور محمد عبد اللطيف، فصل الطالب المعتدي على معلم التربية الرياضية بمدرسة عبد المجيد عامر الثانوية المشتركة بمحافظة القليوبية لمدة عام دراسي كامل، مع إحالة ولي أمره وأفراد أسرته إلى النيابة العامة بعد اقتحامهم المدرسة عنوة والاعتداء على مديرة المدرسة ووكيلها بالسب والقذف داخل مقر عملهما، فضلًا عن متابعة المسار الجنائي للمحضر الذي حرره المعلم المعتدى عليه حتى يصدر فيه الحكم القانوني.

وتعود أحداث الحادث إلى أثناء الحصة الثالثة داخل فناء المدرسة، عندما كان المعلم محمد رجب يؤدي عمله مع طلاب الصف الخامس "2"، ففوجئ بالطالب إسلام فوزي رشاد يعتدي عليه ويمزق قميصه أمام زملائه والمديرة، مما أحدث حالة من الفوضى داخل المدرسة. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل حضر ولي الأمر وأفراد أسرته، واقتحموا المدرسة واعتدوا على الإدارة المدرسية داخل مكاتبهم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هذه القرارات جاءت تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد عبد اللطيف بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في الواقعة، مشددة على أن الاعتداء على أي معلم أو تعطيل سير العملية التعليمية أمر مرفوض تمامًا وسيواجه بإجراءات حاسمة.

كما شدد مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، على أن هيبة المعلم خط أحمر لا يجوز المساس به، وأن الوزارة حريصة على حماية جميع العاملين بالمدارس وضمان سير العملية التعليمية في بيئة يسودها الانضباط والاحترام.