إعلان

تشغيل أحدث جهاز UBM للتشخيص الدقيق بمستشفى رمد المنصورة

كتب : مصراوي

12:36 م 24/09/2025

الدكتور حموده الجزار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الدقهلية ـ رامي محمود:

أعلن االدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، تشغيل جهاز UBM – Ultrasound Biomicroscopy داخل مستشفى رمد المنصورة، مؤكدًا أن تشغيل الجهاز يُعد نقلة نوعية في مجال التشخيص الدقيق لأمراض العيون، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الجهاز يُمكّن الأطباء من فحص وتشخيص أدق تفاصيل العين، والتعرف على أورام العين الأمامية، وتقييم حالات المياه الزرقاء (الجلوكوما)، وتشخيص الأمراض الناتجة عن النمو غير المكتمل للمنطقة الأمامية للعين، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات اللازمة قبل زراعة القرنية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص مديرية الصحة على توفير أحدث التقنيات لخدمة أهالي الدقهلية والمرضى من المحافظات المجاورة.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد حسان، مدير مستشفى رمد المنصورة، أن الجهاز بدأ بالفعل في استقبال الحالات داخل وحدة الفحوصات بالمستشفى، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين في طب العيون، من بينهم الدكتور أحمد سليم، والدكتور إسلام عبد الهادي، والدكتورة رنوي مختار، والدكتورة أماني محمد علي، والدكتورة ريم غازي، مشيرًا إلى أن المستشفى يستقبل جميع الحالات المحولة من مختلف المراكز والمستشفيات بالمحافظة.

1000332782

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور حموده الجزار رمد المنصورة محافظة الدقهلية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية بالتعليم العالي.. رابط مفعل و4 خطوات
مصر تطرح رؤيتها لليوم التالي في غزة.. ومدبولي: القضاء على حماس عسكريا لن ينجح
3 أرقام تاريخية لـ فيستون ماييلي بعد فوز بيراميدز على أهلي جدة
شبورة ورياح واضطراب ملاحة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة