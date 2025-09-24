تشغيل أحدث جهاز UBM للتشخيص الدقيق بمستشفى رمد المنصورة

الدقهلية ـ رامي محمود:

أعلن االدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، تشغيل جهاز UBM – Ultrasound Biomicroscopy داخل مستشفى رمد المنصورة، مؤكدًا أن تشغيل الجهاز يُعد نقلة نوعية في مجال التشخيص الدقيق لأمراض العيون، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الجهاز يُمكّن الأطباء من فحص وتشخيص أدق تفاصيل العين، والتعرف على أورام العين الأمامية، وتقييم حالات المياه الزرقاء (الجلوكوما)، وتشخيص الأمراض الناتجة عن النمو غير المكتمل للمنطقة الأمامية للعين، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات اللازمة قبل زراعة القرنية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص مديرية الصحة على توفير أحدث التقنيات لخدمة أهالي الدقهلية والمرضى من المحافظات المجاورة.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد حسان، مدير مستشفى رمد المنصورة، أن الجهاز بدأ بالفعل في استقبال الحالات داخل وحدة الفحوصات بالمستشفى، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين في طب العيون، من بينهم الدكتور أحمد سليم، والدكتور إسلام عبد الهادي، والدكتورة رنوي مختار، والدكتورة أماني محمد علي، والدكتورة ريم غازي، مشيرًا إلى أن المستشفى يستقبل جميع الحالات المحولة من مختلف المراكز والمستشفيات بالمحافظة.