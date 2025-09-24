تفتيش 86 منشأة وتحرير 104 محاضر في حملة لمراقبة الأغذية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شنَّت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة بالإسماعيلية تحت إشراف الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، حملة على بعض المنشآت الغذائية بمدينة الإسماعيلية؛ للتأكد من صلاحية الأغذية المتداولة بالأسواق للاستهلاك الآدمي.

وفقًا لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، باستمرار الحملات على المنشآت الغذائية؛ حرصًا على سلامة المواطنين وضمان جودة المنتجات المتداولة.

أشارت الدكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي، إلى قيام مراقبي مكتب الأغذية بديوان مديرية الصحة والإدارات الصحية بالمرور الميداني على 86 منشأة غذائية على مستوى المحافظة وتشمل محال بقالة، سوبر ماركت، مطاعم، أسواق، تم خلالها سحب 21 عينة غذائية وإرسالها للمعمل للتأكد من سلامتها، وأسفرت الحملة عن إعدام 56 كيلو أغذية و30 لتر سوائل منتهية الصلاحية، وتحرير 104 محضر مخالفات تنوعت بين 34 محضر عدم وجود شهادة صحية، و70 محضر لعدم نظافة المنشأة، والتوصية بالغلق الإداري لعدد 13 منشأة لعدم وجود رخصة ووجود خطر داهم على الصحة العامة.

وأكدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، على استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية على مستوى المحافظة؛ للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية.