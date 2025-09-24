القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

في صباح دراسي عادي داخل مدرسة عبد المجيد عامر الثانوية المشتركة بقرية شبرا شهاب، لم يكن أحد يتوقع أن تتحول الحصة إلى ساحة اعتداء ينتهي بتمزيق ملابس معلم على يد أحد طلابه، ثم مشادات واعتداءات طالت مديرة المدرسة من قبل أسرة الطالب.

المعلم محمد رجب بالغ، دخل فصله كعادته ليؤدي رسالته التعليمية، وبينما هو يشرح الدرس، نشب خلاف بينه وبين أحد الطلاب، لم يتوقف الموقف عند حدود الحوار أو حتى الجدال، بل خرج الطالب عن السيطرة ليعتدي على معلمه، ويمزق ملابسه أمام زملائه، في مشهد صادم هز أركان المدرسة.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد؛ سرعان ما تدخلت أسرة الطالب لتتصاعد الأزمة أكثر، حيث اعتدوا على مديرة المدرسة وسط حالة من الارتباك بين الطلاب والمعلمين، لتتحول المدرسة من ساحة تعليم إلى مسرح فوضى.

مديرية التربية والتعليم بالقليوبية لم تتأخر في التدخل، إذ وجّه مصطفى عبده، وكيل الوزارة، بفتح تحقيق موسع، وتشكيل لجنة من الإدارة التعليمية لمراجعة كافة تفاصيل الواقعة.

وأكد بلهجة حاسمة أن "المديرية لن تتهاون مع أي تجاوز بحق المعلمين، وأن هيبة المعلم خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه".

أما المعلم محمد رجب بالغ، الضحية، فاختار أن يرفع صوته عبر الإعلام برسالة استغاثة مباشرة إلى وزير التربية والتعليم، قال فيها إنه وزملاءه بحاجة إلى حماية عاجلة، ليس لأنفسهم فقط، بل من أجل استمرار العملية التعليمية داخل بيئة آمنة تحترم المعلم قبل الطالب.