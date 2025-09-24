رياضة جنوب سيناء تنفذ دورة الإنقاذ والإسعافات الأولية

جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، أولى فعاليات دورة "الإنقاذ والإسعافات الأولية"، و التي تنفذها الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضي، والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، ومديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء.

قال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إنه جار تنفيذ الدورة بالاستاد الرياضي بمدينة طور سيناء، ويقوم بالتدريب أعضاء فرق الجوالة، وأعضاء مراكز الشباب على مستوى المحافظة، مؤكدًا أن الدورة مستمرة لمدة أسبوع.

وأوضح أنه يجري خلالها تدريب الشباب على مهارات الإنقاذ من سحب الغريق، وتقديم الإسعافات الأولية، والتخلص من مسكات الغريق، والسباحة الحرة، إضافة إلى التدريب على مهارات كيفية التعامل مع حالة الغرق، مشيرًا إلى أنه سيجري منح من يجتاز الاختبار النهائي رخصة منقذ معتمد، وفور الحصول على الشهادة والكارنيه مما يجعله مؤهل للحصول على فرصة عمل في هذا المجال.

وأشار إلى أنه جرى أيضًا إطلاق فعاليات معسكر الرياضة من أجل التنمية بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة أبناء وبنات المدينة، وذلك ضمن فعاليات معسكرات برنامج "الرياضة من أجل التنمية"، والذي تنفذه الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف .

ولفت إلى أنه يجري تدريب المشاركين على عدة محاور منها "اكتشاف الذات، اكتشاف الآخرين، القدرات والأخلاق، المهارات الحياتية وإحداث التغيير"، وذلك من خلال ممارسة الرياضة، والتدريب على الألعاب المُدرجة بالدليل الإرشادي للمدربات الخاص بالبرنامج والمعد من إحدى شركات التدريب.

وأضاف أن المعسكر يعزز التنمية المجتمعية من خلال ممارسة الرياضة تحت شعار "لياقتي ..مهاراتي .. دوى"، ويعمل على نشر وتوسيع القيم المجتمعية في ضوء استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلي نشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

كما أشار وكيل وزارة لشباب والرياضة، إلى أن شعبة الزهرات الكشفية، تواصل تدريباتها الدورية، اتي تهدف إلى المساهمة في تنمية الشباب و الطلائع، للوصول إلى الاستفادة التامة من قدراتهم البدنية والاجتماعية لبنائهم روحيًا وجعلهم أفرادًا مسؤولين، وأعضاء نافعين لمجتمعهم وأنفسهم.