مصرع 4 أشخاص في تصادم ملاكي وتريلا على صحراوي البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي 4 أشخاص مصرعهم، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتريلا على الطريق الصحراوي، بنطاق مركز النوبارية في محافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين وفاة كل من محمود حماد إبراهيم، 25 عام، مقيم النوبارية، محمد أيمن، 25 عام، مقيم النوبارية، محمود إبراهيم محمد، 26 عام، مقيم العامرية، أحمد بهجت الشباسي، 27 عام، مقيم العامرية.

نقلت الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية العام، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.