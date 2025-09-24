ضبط عاطلين سرقا "توكتوك" تحت تهديد السلاح وترويع طالب بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

ألقى رجال مباحث مركز شرطة فوه في كفر الشيخ، القبض على عاطلين متهمين بسرقة مركبة بخارية "توك توك" من طالب تحت تهديد السلاح.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد عمر البحيري، مأمور مركز شرطة فوه، يفيد بتلقي المركز بلاغًا من جمال فرحات غالي، في العقد الرابع من العمر، يقيم بقرية كفر العرب التابعة لمركز دسوق، باستيلاء مجهولين على مركبة بخارية "توك توك" قيادة نجله "كريم"، 15 عامًا، طالب، تحت تهديد سلاح أبيض "مطواة" بمنطقة نائية بدائرة مركز فوه.

وأكد صاحب البلاغ، من خلال أقواله، أن المجهولين استوقفا نجله في مدينة دسوق وطلبا منه توصيلهما إلى مدينة فوه مقابل أجرة جرى الاتفاق عليها، وبوصول نجله بهما إلى منطقة نائية استوقفاه تحت تهديد السلاح مستخدمَين سلاحًا أبيض "مطواة"، وطلبا منه النزول، واستولى كلاهما على المركبة البخارية "توك توك"، ثم تركاه وفرا هاربَين.

وبالعرض على اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، أمر بتشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف العميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية، ضم العقيد محمد عبدالعزيز، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، والمقدم أحمد مطاوع، رئيس مباحث مركز شرطة فوه، ومعاونيه النقيبين محمد توفيق، ومحمود مرادن، لكشف غموض الواقعة والوصول إلى مرتكبيها.

وفي غضون 24 ساعة، توصلت جهود فريق البحث الجنائي إلى تحديد هوية مرتكبي الواقعة، وهما كل من المدعو "محمد.ع.أ"، 38 عامًا، عاطل، والمدعو "أحمد.ح.خ"، 27 عامًا، عاطل، ويقيمان بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة.

وجاء ذلك من خلال فحص كاميرات المراقبة بداية من مدينة دسوق حتى فوه، بمعرفة النقيب محمود مرادن، معاون مباحث المركز، مصطحبًا المجني عليه ووالده، وسط متابعة العقيد محمد عبدالعزيز، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، والمقدم أحمد مطاوع، رئيس مباحث مركز شرطة فوه.

وكشفت تحريات المقدم أحمد مطاوع، رئيس مباحث مركز شرطة فوه، عن صحة ما جاء في أقوال والد الطالب قائد المركبة البخارية "توك توك".

وبالتنسيق مع مباحث مركز شرطة المحمودية، تحت إشراف اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، واللواء أحمد سكران، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة، أُلقى القبض على المتهمين.

اقتيد المتهمان إلى مركز شرطة فوه، وبمواجهتهما ببلاغ المجني عليه وما أسفرت عنه التحريات، أقرا بصحتها، مقررين أنهما اتفقا على إيقاف قائد مركبة بخارية "توك توك" قاصر في مدينة دسوق بغرض سرقتها، والاستيلاء عليها للتصرف فيها والحصول على عائد مادي نظرًا لمرورهما بضائقة مالية.

وبإرشادهما عن المركبة البخارية المملوكة للمجني عليه، جرى ضبطها في مخزن يتبع أحد المتهمين، فيما جرى اتخاذ اللازم قانونًا بشأن تسليمها لمالكها.

حُرر بذلك المحضر رقم 3263 لسنة 2025 إداري مركز شرطة فوه، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتجديد حبسهما 15 يومًا.