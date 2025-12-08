"العربية اتعجنت".. جثتان و4 مصابين في حادث تصادم بالقليوبية (صور)

مطران دير سانت كاترين يطلب "سبحة" من وكيل أوقاف جنوب سيناء: جميعنا نسبح

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقيت شقيقتان مصرعهما في حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل وأخرى ملاكي على طريق شبرا - بنها الحر، قبل طلعة الطريق الدائري الإقليمي.

كما أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج، بينهم:

هند السيد عبد السلام: تعاني من اشتباه كسر بالحوض وما بعد الارتجاج

أشرف السيد عبد السلام: مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج

جيهان السيد عبد السلام الوحش: تعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج

محمد يوسف محمد: مصاب باشتباه كسر في العمود الفقري وتم وضعه تحت الملاحظة الدقيقة

وعلى الفور، تمكنت قوات إدارة مرور القليوبية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور من إعادة الحركة المرورية عند نزلة الطريق الإقليمي بعد رفع آثار الحادث.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا بوقوع الحادث، وانتقلت على الفور قوات الأمن، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين والمساعدة في السيطرة على الموقف.

وتولت النيابة التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة لتحديد أسباب الحادث ومساءلة المسؤولين عنه، بينما استأنف الطريق نشاطه لمنع تعطيل مصالح المسافرين.