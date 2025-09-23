سقوط "مبتزة فيسبوك".. ضبط ربة منزل هددت شخصيات عامة في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية القبض على ربة منزل مُسجلة جنائيًا بمركز طوخ، لاتهامها بابتزاز عدد من المواطنين وشخصيات عامة، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل عدم التشهير بهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت التحريات أن المتهمة "ن. ش" كانت تستخدم البث المباشر عبر صفحتها على "فيسبوك" لتهديد ضحاياها بنشر أكاذيب وشائعات عنهم، بهدف إجبارهم على دفع الأموال.

وتبين أن المتهمة صادر ضدها حكم قضائي واجب النفاذ في قضية ابتزاز سابقة، يقضي بحبسها لمدة عام وتغريمها 20 ألف جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة وترحيلها إلى السجن لتنفيذ العقوبة الصادرة بحقها، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات في الوقائع الجديدة.