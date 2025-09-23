مكتبة الإسكندرية تستقبل سفير الدنمارك ووفدًا برلمانيًا لتعزيز التعاون -صور

الدقهلية- رامي محمود:

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، أعمال الرصد الميداني من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وذلك للوقوف على الحالة العامة للميادين والمرور والمواقف في الشوارع بمختلف أنحاء مدينة المنصورة.

كما تابع المحافظ معدلات تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 27 لإزالة التعديات ومخالفات البناء، وشدد على ضرورة التصدي لأي مخالفات في مهدها.

وأكد المحافظ على أن تحقيق بيئة حضارية ونظيفة وآمنة يأتي في صدارة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مؤكدًا أن المتابعة اللحظية عبر الشبكة الوطنية تمثل أداة فعّالة لتعزيز سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، وضمان التدخل الفوري حال وجود أي قصور.

وأوضح محافظ الدقهلية أن التنسيق القائم بين كافة الأجهزة التنفيذية والأحياء يضمن الاستمرارية في رفع مستوى الأداء الميداني، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو توفير خدمات لائقة تعكس مكانة المحافظة وتلبي تطلعات مواطنيها.

وأكد أن المحافظة مستمرة في تكثيف جهودها اليومية للحفاظ على المظهر الحضاري، وأن تواجد القيادات التنفيذية ميدانيًا ومتابعة أعمال النظافة والخدمات يعد أمرًا لا يقبل التراخي أو التأجيل.