مدير تعليم جنوب سيناء: لا عجز في المعلمين ومكتبي مفتوح للجميع

جنوب سيناء- رضا السيد:

قال عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إنه لا يوجد عجز في معلمي المواد الأساسية، ومكتبي مفتوح للمعلمين وأولياء الأمور، للاستماع لمقترحاتهم الخاصة بالنهوض بالعملية، وبما يصب في صالح الطلاب، مشيرا إلى أن كافة القيادة التعليمية بالمحافظة جاهزة للإجابة على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور حول نظام البكالوريا.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها وكيل الوزارة اليوم الثلاثاء، بمدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية العسكرية بمدينة طور سيناء.

ورحب وكيل الوزارة بطلاب الصف الأول الثانوي في مرحلتهم الجديدة، مشيرًا إلى أن نظام البكالوريا اختياري وليس إجباريًا.

وحرص وكيل الوزارة على تفقد الفصول الدراسية، وأجرى حوارًا مفتوحًا مع طلاب الصف الأول الثانوي حول نظام البكالوريا، وكان في استقباله خلال الزيارة فتحي شحاته، مدير المدرسة.

وفي ختام الزيارة، هنأ المعلمين والطلاب بالعام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح بمزيد من العمل والاجتهاد.