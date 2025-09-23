إعلان

‬ضبط صيدلية غير مرخصة بساحل سليم بداخلها أدوية مخدرة ومهربة

كتب : مصراوي

01:18 م 23/09/2025

ضبط صيدلية غير مرخصة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسيوط ـ محمود عجمي:

تمكنت مديرية التموين بمحافظة أسيوط، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، اليوم الثلاثاء، من ضبط صيدلية تعمل بدون ترخيص بمركز ساحل سليم، وذلك في إطار حملة موسعة استهدفت متابعة الأسواق والمنشآت الطبية.

وأسفرت الحملة، عن ضبط كميات من الأدوية المخدرة والمهربة داخل الصيدلية المخالفة، حيث تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تأتي هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، وتعليمات المهندس خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين، بضرورة تشديد الرقابة على أماكن بيع الأدوية حفاظًا على صحة المواطنين.

وضمت الحملة: راشد همام علي (مأمور الضبط القضائي بمديرية التموين)، والدكتورة راندا رفعت، والدكتور مصطفى محمود، والدكتور مينا هاني، والدكتور إسلام يوسف، والدكتورة وفاء صلاح (أعضاء لجنة هيئة الدواء المصرية).

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط صيدلية غير مرخصة أدوية مخدرة مديرية التموين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز لأعلى مستوى تاريخي له
غلق المحلات 10 مساء.. موعد تطبيق المواعيد الشتوية
ننشر شروط التعيين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الجديد