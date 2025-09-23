‬ضبط صيدلية غير مرخصة بساحل سليم بداخلها أدوية مخدرة ومهربة

أسيوط ـ محمود عجمي:

تمكنت مديرية التموين بمحافظة أسيوط، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، اليوم الثلاثاء، من ضبط صيدلية تعمل بدون ترخيص بمركز ساحل سليم، وذلك في إطار حملة موسعة استهدفت متابعة الأسواق والمنشآت الطبية.

وأسفرت الحملة، عن ضبط كميات من الأدوية المخدرة والمهربة داخل الصيدلية المخالفة، حيث تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تأتي هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، وتعليمات المهندس خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين، بضرورة تشديد الرقابة على أماكن بيع الأدوية حفاظًا على صحة المواطنين.

وضمت الحملة: راشد همام علي (مأمور الضبط القضائي بمديرية التموين)، والدكتورة راندا رفعت، والدكتور مصطفى محمود، والدكتور مينا هاني، والدكتور إسلام يوسف، والدكتورة وفاء صلاح (أعضاء لجنة هيئة الدواء المصرية).