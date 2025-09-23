صحة سوهاج تبحث التشغيل الكلي للعيادات المسائية في المستشفيات

سوهاج- عمار عبدالواحد:

عقدت إدارة متابعة المديريات، اجتماعا موسعا بحضور الدكتور عمر عبدالجابر مدير عام الطب العلاجي، والدكتور عبدالله جاد مدير إدارة متابعة المديريات ومديري العيادات المسائية ورؤساء الشئون المالية والإدارية بالمستشفيات، وذلك لبحث آلية تنفيذ توجيهات الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بالتشغيل الكلي للعيادات المسائية بمستشفيات المحافظة العامة والمركزية بالمحافظة، لتقديم الخدمات الصحية بشكل مكثف وفوري على مدار الساعة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الصحية، وضمن إجراءات مديرية الصحة للتوسع بالخدمات وتيسير الحصول عليها على مدار الساعة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض القوي البشرية للأطباء في التخصصات المختلفة والفئات الطبية المساعدة و تردد العيادات القائمة بالفعل ومناقشة أبرز المعوقات وسبل تلافيها ، كما ناقش الاجتماع توجيهات الدكتور عمرو دويدار بالتوسع في التخصصات بعدد من المستشفيات كان أبرزها تخصصات جراحة المخ والأعصاب والروماتيزم والتأهيل و الصدر و الجهاز الهضمي، وكذلك التشديد على تشغيل كافة الخدمات المرتبطة بتشغيل العيادات مثل خدمات المعمل والأشعة والصيدلية لضمان حصول المرضى على خدمة متكاملة و فعالة.

واختتم الاجتماع مناقشاته بعرض خطة تحسين رفع كفاءة العمل بالعيادات ومتابعة تكليف دويدار لإدارة الثقافة الصحية بتنفيذ خطة توعية متميزة من خلال رسائل توعوية بالخدمات المقدمة من خلال العيادات وما تقدمه للمواطنين وكذلك التعاون مع المجتمع المدني لنشر الوعي والثقافة الصحية والخدمات المختلفة التي يحصل عليها المواطن.