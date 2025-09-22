أعلن مجمع الإسماعيلية الطبي، التابع لهيئة الرعاية الصحية، عن نجاح فريقه الطبي بقسم الرمد في إجراء ثلاث عمليات متقدمة لزراعة القرنية بنسب نجاح عالمية، وذلك ضمن خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل.

يأتي هذا النجاح في إطار خطة تطوير الخدمات الدقيقة بالقسم، الذي يعد مركزًا متكاملًا لطب وجراحة العيون، حيث يستقبل شهريًا نحو 2900 حالة ويجري ما يقرب من 170 عملية جراحية دقيقة.

يضم القسم وحدة فحوصات متقدمة بأحدث تقنيات الليزر والأشعة، ويقدم مجموعة واسعة من الجراحات اليومية، تشمل إزالة المياه البيضاء، وعلاج الشبكية، وجراحات الحَوَل، وغيرها من التدخلات الدقيقة.

وأكدت الهيئة أن هذا الإنجاز يواكب استراتيجيتها الهادفة لتقديم خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة وفقًا لأحدث المعايير الدولية.