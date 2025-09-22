إحالة 20 طبيبًا وموظفًا بمستشفى دار السلام في سوهاج للتحقيق- صور

أحال الدكتور أحمد المهدي مدير الإدارة الصحية بدار السلام شرقي محافظة سوهاج، اليوم الإثنين، 20 طبيبًا وموظفًا بالمستشفى المركزى للتحقيق؛ لتغيبهم عن العمل بدون إذن قانوني، وذلك خلال جولة مفاجئة، رافقه خلالها الدكتور عبداللاه أحمد مشرف الإدارة، وخيري سليم مفتش مالى وإدارى وعضو الحوكمة بالإدارة.

وأوضح مدير الإدارة الصحية بدار السلام أنه خلال المرور على المستشفى المركزي للتأكد من انتظام العمل وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بصورة مرضية تم ملاحظة غياب وترك عمل لـ 20 طبيب وموظف بمختلف التخصصات وعلى الفور تم إحالتهم للتحقيق.

وأكد مدير الإدارة الصحية بدار السلام أنه تم اليوم الكشف على 850 مواطن بمختلف التخصصات وإجراء تحاليل طبية وأشعة مشيراً إلى انتظام العمل بقسم الغسيل الكلوي بالمستشفى وبعض الأقسام.

وشدد مدير الإدارة الصحية بدار السلام على إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المقصرين في العمل من أجل انضباط العمل وتقديم خدمة طبية تليق بالمواطنين، مقدما الشكر للفرق الطبية المتواجدة بالمستشفى على الانضباط والعمل.