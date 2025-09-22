كتب - مختار صالح:

في واقعة صادمة تحمل كل ملامح الغدر والانتقام، نجحت الأجهزة الأمنية بالبحيرة في كشف لغز اختفاء عامل بمركز وادي النطرون، بعدما عُثر على جثته مدفونة داخل مزرعة، لتتكشف خلفها خيوط جريمة دبرتها أيادٍ عدة، ودُفعت ثمنها روح شاب وقع فريسة علاقة محرمة.

- بداية الواقعة

البداية كانت مع بلاغ تقدم به أهل عامل مقيم بدائرة مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بتغيبه عن منزله في ظروف غامضة، الأمر أثار قلق أسرته ودفع أجهزة الأمن لتكثيف جهود البحث، ومع تتبع آخر تحركاته وتوسيع دائرة الاشتباه، قادت التحريات إلى مفاجأة مدوّية: أربعة أشخاص وسيدة وراء اختفائه.

- تحقيقات النيابة

التحقيقات كشفت أن المجني عليه ارتبط بعلاقة غير شرعية مع شقيقة أحد المتهمين، تطورت حتى حملت منه، وهو ما اعتبرته أسرة الفتاة "فضيحة" تستوجب الانتقام، ومن هنا بدأ التخطيط البارد للجريمة.

- اعترافات المتهمين

بحسب ما جاء في اعترافات المتهمين، استعانوا بسيدة من محافظة أسيوط لتتواصل مع العامل، مستغلة ضعفه العاطفي، وأوهمته برغبتها في علاقة معه، بالفعل استدرجته من مدينة طنطا حتى الطريق الزراعي، حيث كان شركاؤها بانتظاره، وهناك جرى اختطافه، ونُقل عنوة إلى إحدى المزارع النائية بدائرة مركز وادي النطرون.

- سقوط الضحية جثة هامدة

وفي داخل المزرعة، انهال المتهمون الأربعة عليه بالضرب المبرح، حتى سقط جثة هامدة، ليقرروا التخلص من جسده بدفنه داخل المزرعة نفسها، معتقدين أن جريمتهم ستظل طي الكتمان.

لكن الأجهزة الأمنية لم تستسلم، وبعد أيام من البحث والتحريات الدقيقة، سقط الجناة واحدًا تلو الآخر في قبضة الشرطة. وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن مكان الجثة التي جرى استخراجها والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وأمرت النيابة بفتح تحقيق موسع، للوقوف على كافة ملابسات الجريمة ودور كل متهم، فيما تستكمل الأجهزة الأمنية إجراءاتها القانونية اللازمة.