فيديو مروّع.. سيارة تدهس طفلًا في أول أيام الدراسة بالمنوفية

كتب : مصراوي

02:27 م 22/09/2025
    سيارة تدهس طفلًا (2)
    سيارة تدهس طفلًا (1)_1
    سيارة تدهس طفلًا (14)
    سيارة تدهس طفلًا (13)
    سيارة تدهس طفلًا (8)
    سيارة تدهس طفلًا (9)
    سيارة تدهس طفلًا (10)
    سيارة تدهس طفلًا (11)
    سيارة تدهس طفلًا (12)
    سيارة تدهس طفلًا (7)
    سيارة تدهس طفلًا (6)
    سيارة تدهس طفلًا (5)
    سيارة تدهس طفلًا (4)
    سيارة تدهس طفلًا (3)
    سيارة تدهس طفلًا (1)

المنوفية- أحمد الباهي:

أثار مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حالة من الحزن بين أهالي قرية الخطاطبة بمحافظة المنوفية، بعدما أظهر لحظة دهس سيارة نقل طفلًا أثناء محاولته عبور طريق "الخطاطبة–السادات" في أول أيام الدراسة.

وخلال الفيديو ظهر طفلان يحاولان عبور الطريق، قبل أن تصدم سيارة نصف نقل مُسرعة الطفل الأول ليسقط أرضًا في الحال.

وعلى الفور، سارع الأهالي بنقله إلى أقرب مستشفى، حيث تبين إصابته بكسور في القدمين، وتلقى الرعاية الطبية اللازمة، فيما تستعد أسرته لنقله إلى المنزل مع استكمال العلاج.

وطالب الأهالي بضرورة وضع لافتات تحذيرية وإنشاء مطبات في المنطقة، لتأمين عبور المواطنين والطلاب ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.

سيارة تدهس طفلًا أول أيام الدراسة المنوفية

