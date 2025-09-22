فيديو مروّع.. سيارة تدهس طفلًا في أول أيام الدراسة بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:



توجه فريق من قيادات مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية، إلى مستشفى السادات المركزي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عمرو مصطفى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وذلك لمتابعة سير العمل والتأكد من انتظام الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين.



شملت الجولة أقسام الاستقبال والطوارئ، الرعاية المركزة، الحضانات، العناية المتوسطة، الأقسام الداخلية، معامل التحاليل والأشعة، وكذلك صيدليات المستشفى، فضلاً عن التأكد من تواجد الأطباء وهيئة التمريض، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ورصد أي معوقات تواجه سير العمل لسرعة تذليلها.



وأكد القائمون على المرور أن الهدف من هذه الجولات المفاجئة هو رفع كفاءة الأداء وضمان تقديم خدمات طبية عاجلة وفعّالة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان ومحافظة المنوفية.



جدير بالذكر أن مستشفى السادات العام شهد مؤخرًا مشاجرة بين والد طفلة وممرضة داخل قسم الطوارئ، بعد أن حاول الأب توثيق ما وصفه بإهمال طبي أثناء التعامل مع ابنته الرضيعة.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كاميرات المستشفى أظهر جانبًا من المشادة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا، وانتهت الواقعة بالتصالح رسميًا بين الطرفين بمحضر رسمي، إلا أن استمرار تداول الفيديو دفع بقطاع الصحة بالمحافظة لفتح تحقيق داخلي، إضافة إلى تكثيف المتابعة الميدانية داخل المستشفى والتأكد من جودة الخدمات المقدمة.