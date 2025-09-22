إعلان

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم مروع بالأقصر

10:14 ص الإثنين 22 سبتمبر 2025

سيارة اسعاف - ارشيفية

الأقصر - محمد محروس:

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، حادثًا مروريًا مروعًا أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، إثر اصطدام سيارة ربع نقل بتوك توك بالقرب من مدخل قرية النمسا التابعة لمركز إسنا جنوب المحافظة.

وتفاصيل الواقعة تشير إلى تلقي غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا إخطارًا من الأهالي بوقوع الحادث، حيث انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونُقل المصابون إلى مستشفى طيبة التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

جرى إيداع جثة المتوفى بمشرحة المستشفى لحين انتداب الطبيب الشرعي واستخراج تصريح الدفن.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

