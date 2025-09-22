بينهم 6 أطفال.. إصابة أسرة في تصادم على زراعي البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 8 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الأحد، في وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل، على الطريق الزراعي بنطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة كل من: بسملة عبد الباسط جلال الشحات، 9 أعوام، عبد الباسط جلال الشحات، 45 عاما، رحمة عبد الباسط جلال، 7 أعوام، فادية عبد الباسط جلال، 4 أعوام، دنيا عبد الباسط جلال، 7 أعوام، ملك عبد الباسط جلال، 3 أعوام، هبة السيد محمد عبد العال، 30 عاما، ساجدة عبد الباسط جلال، 5 أعوام، وجميعهم مقيمون بمركز كفر الدوار.

نقل المصابون إلى مستشفى كفر الدوار العام، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.