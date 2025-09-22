إعلان

بينهم 6 أطفال.. إصابة أسرة في تصادم على زراعي البحيرة

12:02 ص الإثنين 22 سبتمبر 2025

أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 8 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الأحد، في وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل، على الطريق الزراعي بنطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة كل من: بسملة عبد الباسط جلال الشحات، 9 أعوام، عبد الباسط جلال الشحات، 45 عاما، رحمة عبد الباسط جلال، 7 أعوام، فادية عبد الباسط جلال، 4 أعوام، دنيا عبد الباسط جلال، 7 أعوام، ملك عبد الباسط جلال، 3 أعوام، هبة السيد محمد عبد العال، 30 عاما، ساجدة عبد الباسط جلال، 5 أعوام، وجميعهم مقيمون بمركز كفر الدوار.

نقل المصابون إلى مستشفى كفر الدوار العام، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث تصادم تصادم ملاكي البحيرة كفر الدوار
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أكسيوس: ترامب سيجتمع بقادة مصر وتركيا و4 دول عربية الثلاثاء