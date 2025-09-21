غفوة تُثير الجدل.. القصة الكاملة لصور وكيل تعليم قنا بين النوم والتأمل

كتب - مختار صالح:

في مشهد لم يمر مرور الكرام، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة قنا صورًا لوكيل وزارة التربية والتعليم وهو يبدو في حالة "غفوة عميقة" أثناء مشاركته في فعاليات تدشين مبادرة "صحح مفاهيمك"، التي أطلقتها وزارة الأوقاف بالتعاون مع اتحاد "بشبابها"، بحضور محافظ قنا وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

- بداية القصة

كانت قاعة التدشين مكتظة بالحضور الرسمي والشعبي، حين ظهر وكيل وزارة التربية والتعليم وقد أغمض عينيه لعدة دقائق، في وقت كان المحافظ الدكتور خالد عبد الحليم يتحدث عن أهداف المبادرة التي تسعى لمواجهة الغش، والتنمر، والعنف، والتحرش، وإدمان مواقع التواصل الاجتماعي. وبسرعة البرق، انتشرت صور وكيل الوزارة على منصات السوشيال ميديا، وسط تعليقات ساخرة وتداول واسع، ليصبح "بطل القصة" دون قصد.

- رد مثير للسخرية

لم يتوقف الجدل عند الصور، بل تضاعف بعدما خرج وكيل الوزارة بتصريح حاول فيه تفسير الموقف قائلاً: "لم أكن نائمًا.. كنت بفكر وبتأمل في قضايا التعليم بعد افتتاح مدرسة الترامسة".

لكن الرد لم يُطفئ موجة السخرية، بل زادها اشتعالًا؛ إذ اعتبره كثير من المتابعين تبريرًا غير منطقي، وانهالت التعليقات الساخرة التي قارنت بين "التأمل العميق" و"النوم الثقيل".

- خلفية المبادرة

المبادرة التي أُطلق عليها اسم "صحح مفاهيمك" جاءت لتؤكد على أهمية نشر الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب والأهالي، خاصة فيما يتعلق بالقيم الأخلاقية والتربوية، إلا أن الكاميرات التقطت مشهدًا آخر خطف الأضواء، وغطى على رسائل المبادرة، ليصبح حديث الأهالي في أول أيام العام الدراسي الجديد.

- مشهد باقٍ في الذاكرة

وبينما شدد المحافظ على أن قضايا الغش والتنمر والتحرش تمثل خطرًا على المجتمع ويجب التصدي لها، بدا وكيل الوزارة - بحسب تصريحه - منشغلًا في "تأملات تربوية"، وهو ما جعل الجمهور يرى التناقض بين مضمون المبادرة وما جرى على أرض الواقع.

لتبقى الحادثة مثالًا حيًا على أن مشهدًا واحدًا قد يُغيّر مسار حدث كامل، ويجعل بطله في قلب الجدل والسخرية.