سوهاج - عمار عبدالواحد:

كرّم اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، الطالبة الكفيفة آية السيد مهني، لحصولها على المركز الأول على مستوى المحافظة في الشهادة الإعدادية الأزهرية للمكفوفين بنسبة نجاح 99.6%، تقديرًا لتفوقها وإرادتها الصلبة.

وكانت "آية"، ابنة قرية شطورة بمركز طهطا، قد فقدت بصرها عقب خضوعها لجراحة لاستئصال ورم في المخ، لكنها واصلت مسيرتها التعليمية في الأزهر الشريف، وتمكنت من التفوق وحفظ أجزاء من القرآن الكريم.

أعرب المحافظ عن فخره بما حققته الطالبة، مؤكدًا أن قصتها تمثل نموذجًا مشرفًا للإرادة والتحدي، ورسالة أمل لجميع الطلاب، خاصة من ذوي الهمم.

ومن جانبها، عبرت "آية" عن سعادتها البالغة بالتكريم، وكشفت عن أمنيتها بلقاء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الذي تعتبره قدوتها.