إعلان

دهس طالبة بالفيوم.. السجن 3 سنوات لسائق سيرفيس ثبت تعاطيه المخدرات

06:21 م الأحد 21 سبتمبر 2025

الطالبة دعاء جمال

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الفيوم - حسين فتحي:

قضت محكمة جنايات الفيوم، اليوم الأحد، بمعاقبة سائق سيارة "سيرفيس" بالسجن 3 سنوات، لإدانته بالقتل الخطأ وتعاطي المواد المخدرة، على خلفية تسببه في مصرع طالبة دهسًا في مايو الماضي.

تعود تفاصيل الواقعة إلى سقوط الطالبة دعاء جمال محمود (22 عامًا)، بالفرقة الرابعة بكلية التربية، من سيارة سيرفيس بشارع أحمد شوقي بمدينة الفيوم عقب خروجها من الامتحان.

وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية، التي استندت إلى كاميرات المراقبة، أن السائق كان يقود باستهتار تاركًا باب السيارة مفتوحًا، بينما كانت الطالبة تجلس على مقعد غير ثابت، مما أدى إلى سقوطها ودهسها، وإصابة زميلتها التي كانت برفقتها.

وأظهرت التحريات أن المتهم فر هاربًا عقب الحادث رغم مناشدات الركاب، وألقت مباحث قسم أول الفيوم القبض عليه لاحقًا، حيث أثبت تحليل المخدرات إيجابية العينة، ليتم إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دهس طالبة دعاء جمال الفيوم محكمة جنايات الفيوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من اليوم.. الداخلية تعدل اشتراطات الحصول على رخصة قيادة السيارة - نص القرار
آخر زيادة كبيرة.. موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية
5 سيارات تدخل السوق المصري لأول مرة في سبتمبر 2025.. تعرف عليها
الإدارية العليا: التأمين الصحي مُلتزم بعلاج المواطنين ولا يجوز التنصل منه
الكاميرات فضحته.. بيان عاجل من الداخلية بشأن فيديو راكب صيني يتهم شرطيًا بمطار القاهرة