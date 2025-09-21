دهس طالبة بالفيوم.. السجن 3 سنوات لسائق سيرفيس ثبت تعاطيه المخدرات

الفيوم - حسين فتحي:

قضت محكمة جنايات الفيوم، اليوم الأحد، بمعاقبة سائق سيارة "سيرفيس" بالسجن 3 سنوات، لإدانته بالقتل الخطأ وتعاطي المواد المخدرة، على خلفية تسببه في مصرع طالبة دهسًا في مايو الماضي.

تعود تفاصيل الواقعة إلى سقوط الطالبة دعاء جمال محمود (22 عامًا)، بالفرقة الرابعة بكلية التربية، من سيارة سيرفيس بشارع أحمد شوقي بمدينة الفيوم عقب خروجها من الامتحان.

وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية، التي استندت إلى كاميرات المراقبة، أن السائق كان يقود باستهتار تاركًا باب السيارة مفتوحًا، بينما كانت الطالبة تجلس على مقعد غير ثابت، مما أدى إلى سقوطها ودهسها، وإصابة زميلتها التي كانت برفقتها.

وأظهرت التحريات أن المتهم فر هاربًا عقب الحادث رغم مناشدات الركاب، وألقت مباحث قسم أول الفيوم القبض عليه لاحقًا، حيث أثبت تحليل المخدرات إيجابية العينة، ليتم إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.