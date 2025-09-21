بالصور- دورات مياه كرفانات بمدارس الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

وجّه الدكتور سامي فضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأحد، بتشغيل الكرفانات المجهزة كـ دورات المياه بمدرسة السبط، وباستغلال مساحات الفضاء داخل المدارس في زراعة النخيل والتجميل، بما يعزّز الانضباط وسير العملية التعليمية منذ اليوم الأول للعام الدراسي.

أكد وكيل الوزارة، خلال جولة تفقدية بمدرسة السبط البحري بالخارجة، ومدرستي 6 أكتوبر الابتدائية والإعدادية، أهمية الاستغلال الأمثل لـمساحات الفضاء عبر التشجير وزراعة النخيل وإضفاء طابع حضاري أمام العاملين والطلاب.

وشدّد على أن الانضباط سمة رئيسية للنجاح، موجّهًا فرق العمل لمواصلة العطاء والتعاون لإتاحة بيئة تعليمية منضبطة وآمنة.

أوضح "فضل" أن تشغيل الكرفانات كـ دورات المياه داخل ساحات المدارس يضمن استمرار الدراسة دون تعطيل، ويعالج الاحتياجات العاجلة للبنية الأساسية بصورة مرنة وسريعة التركيب، مع مراعاة معايير السلامة، وتأتي الكرفانات هنا كخيار مرحلي يسبق استكمال أعمال الرفع والتأهيل ويعزّز الانضباط داخل المدرسة، ويمنع نقل الطلاب لمدارس أخرى. ويُسجَّل أن المديرية كانت قد أعلنت دعم مدرسة بالخارجة بكرفانات لـدورات المياه استعدادًا للعام الدراسي الجديد، لضمان استمرارية العملية التعليمية.

وجّه وكيل الوزارة إلى تحويل مساحات الفضاء إلى مسطحات خضراء عبر زراعة النخيل وأشجار الظل، بما يدعم البعد البيئي ويعزز انتماء الطلاب لمدارسهم.

وقال إنه تنسجم هذه الخطوة مع مبادرات تعليمية محلية سابقة داخل المحافظة لتعزيز زراعة النخيل في المدارس وغرس مفاهيم الحفاظ على البيئة لدى التلاميذ، بما يدعم المشهد الحضاري والانضباطي داخل الساحات.

تابع "فضل" دفاتر التحضير الخاصة بالمعلمين ومستوى الانضباط الإداري، مشدّدًا على التزام الجميع بالمهام والمسؤوليات وتقديم المصلحة التعليمية على أي اعتبار، مع التأكيد على أن انتظام دفاتر التحضير وانضباط الفصول يكتمل مع جاهزية دورات المياه وتشغيل الكرفانات واستثمار مساحات الفضاء عبر زراعة النخيل.

أكد فضل، أنه تُعد محافظة الوادي الجديد من أبرز أقاليم مصر في إنتاج التمور، وتضم ما يربو على 5 ملايين نخلة، مع خطط توسعية لزيادة أعداد النخيل، ما يرسّخ القيمة الثقافية والاقتصادية للنخلة في وجدان المجتمع المحلي، لذا فإن توجيه المدارس إلى زراعة النخيل داخل مساحات الفضاء لا يحمل بعدًا جماليًا فحسب، بل يرسّخ هوية المكان ويدعم الوعي الزراعي لدى الطلاب ويعزّز الانضباط في استخدام الموارد.