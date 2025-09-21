باحثون من جامعة بنها ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، عن إنجاز علمي جديد للجامعة بعد إدراج 24 من علمائها ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم لعام 2025، التي أصدرتها جامعة ستانفورد الأمريكية، وضمت أكثر من 236 ألف عالم من 168 دولة، مصنَّفين في 22 مجالًا علميًا و174 تخصصًا، اعتمادًا على قاعدة بيانات Scopus العالمية.

وأوضح الجيزاوي أن ظهور علماء الجامعة في هذا التصنيف الدولي المرموق يعكس جودة المخرجات البحثية للجامعة، والجهود المبذولة من أعضاء هيئة التدريس في دعم البحث العلمي وزيادة عدد الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المصنفة عالميًا. مشيرًا إلى أن نتائج الدراسة نُشرت مؤخرًا في مجلة PLOS Biology العالمية، بالتعاون مع دار النشر "إلسيفير".

وأضاف رئيس الجامعة أن ما تحقق يعد إنجازًا مهمًا يعزز من مكانة جامعة بنها على خريطة البحث العلمي، ويؤكد الدور الحيوي الذي يقوم به الباحثون في تقديم أبحاث علمية مؤثرة تواكب المعايير الدولية.

من جانبها، أكدت الدكتورة جيهان عبد الهادي أن القائمة لا تعكس جميع الباحثين المتميزين بالجامعة، لافتة إلى ضرورة توحيد اسم المؤسسة البحثية (Affiliation name) على قواعد بيانات Scopus ليُكتب باسم "Benha University" وليس اسم الكلية أو القسم، لضمان تمثيل دقيق للجامعة في التصنيفات العالمية.

واختتم الجيزاوي بتقديم التهنئة لعلماء الجامعة الذين وردت أسماؤهم في القائمة، متمنيًا لهم المزيد من النجاح والتفوق، ومؤكدًا أن الجامعة ستواصل دعمها الكامل للباحثين لتعزيز مكانتها الدولية.